١٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٤٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84227955
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الفيلم الايراني " الفقاعة " يفوز بجائزة مهرجان برلين الدولي

الفيلم الايراني " الفقاعة " يفوز بجائزة مهرجان برلين الدولي

طهران/ 13 شباط/ فبراير/ ارنا – فاز الفيلم الايراني " الفقاعة " للمخرج حامد اريب بجائزة افضل فيلم من مهرجان برلين ايندي الدولي (Berlin Indie Film Festival) .

احرز الفيلم الايراني " الفقاعة " للمخرج حامد اريب جائزة افضل فيلم من مهرجان برلين ايندي الدولي (Berlin Indie Film Festival) .

ويعتبر مهرجان برلين ايندي الدولي مهرجانا سنويا يشارك فيه المخرجون الشباب من جميع انحاء العالم لعرض افلامهم لاول مرة.

والفيلم الايراني " الفقاعة " القصير يروي قصة شاب يهاجر ويصارع الحياة بعیدا عن بلاده فی الظروف التی یفرض علیها المجتمع.

وكان الفيلم الايراني " الفقاعة " للمخرج حامد اريب قد فاز بجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان الاقوام في فرنسا وانتخب للمشاركة بشكل خاص في مهرجان FFTG Awards 2021 الايطالي .

انتهى**م م**

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