الفيلم الايراني " الفقاعة " يفوز بجائزة مهرجان برلين الدولي

احرز الفيلم الايراني " الفقاعة " للمخرج حامد اريب جائزة افضل فيلم من مهرجان برلين ايندي الدولي (Berlin Indie Film Festival) .
ويعتبر مهرجان برلين ايندي الدولي مهرجانا سنويا يشارك فيه المخرجون الشباب من جميع انحاء العالم لعرض افلامهم لاول مرة.
والفيلم الايراني " الفقاعة " القصير يروي قصة شاب يهاجر ويصارع الحياة بعیدا عن بلاده فی الظروف التی یفرض علیها المجتمع.
وكان الفيلم الايراني " الفقاعة " للمخرج حامد اريب قد فاز بجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان الاقوام في فرنسا وانتخب للمشاركة بشكل خاص في مهرجان FFTG Awards 2021 الايطالي .
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