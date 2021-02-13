الفيلم الايراني " الفقاعة " يفوز بجائزة مهرجان برلين الدولي

طهران/12 شباط/فبراير/ارنا -اكد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي في ختام مناورة الرسول الاعظم (ص) أن إيران أرض المقاومة والشرف والرجولة والبطولة ، وأن القوات المسلحة الإيرانية تواصل طريق الشهداء والمدافعين عن الوطن وتدافع عن استقلال البلاد وشرفها وكرامتها وأمنها وسلامة أراضيها ، ولن تهملها حتى لحظة واحدة.