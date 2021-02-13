جهانغيري يوعز بتقديم كل الامكانيات لاطفاء الحريق في جمرك "اسلام قلعة" بافغانستان

وقال جهانغيري في هذا الاتصال الهاتفي مع محافظ خراسان الرضوية محمد صادق معتمديان: ينبغي عدم التواني عن تقديم اي مساعد وجهد ممكن لاطفاء الحريق في (الجانب الافغاني من) حدود دوغارون .

واكد النائب الاول لرئيس الجمهروية ضرورة الاستعداد الكامل لفرق الاطفاء والاغاثة والانقاذ في محافظة خراسان الرضوية للمساعدة في السيطرة على الحريق.

واطلع جهانغيري في هذا الاتصال الهاتفي مع محافظ خراسان الرضوية الذي حضر الى حدود دوغارون في مدينة تايباد على احدث الاوضاع المتعلقة بالحريق الذي نشب في جمرك "اسلام قلعة" بافغانستان.

واثر حادث انفجار عدد من شاحنات الصهاريج والسيارات الحاملة للوقود في جمرك "اسلام قلعة" بافغانستان ظهر اليوم السبت اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية خلال اتصاله مع محافظ خراسان الرضوية ضرورة الاغاثة الشاملة وتعبئة فرق الاطفاء في المحافظة.

من جانبه قال والي مقاطعة هرات الافغانية سيد وحيد قتالي في تصريح للصحفيين بان حريقا ضخما اندلع في جمرك "اسلام قلعة" القريب من حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية وان الجهود مبذولة لاطفائه.

واضاف: ان المساعي جارية للسيطرة على الحريق واخراج السيارات من المكان كما تم ارسال فرق الانقاذ الى المنطقة.

واوضح والي هرات بان المساعي تجري لاطفاء الحريق بمساعدة ايران وبواسطة المروحيات.

انتهى ** 2342