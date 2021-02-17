ايران وجمهورية آذربيجان تدرسان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

وخلال هذا اللقاء الذي جرى في باكو الثلاثاء وحضره ايضا السفير الايراني عباس موسوي، هنأ ذوالنور بتحرير الاراضي التابعة لجمهورية اذربيجان في منطقة قرة باغ واشار الى المشتركات التاريخية والثقافية بين ايران وجمهورية اذربيجان وقال: ان الظروف المناسبة والطاقات الكثيرة متوفرة لتنمية العلاقات الثنائية وان برلماني البلدين يمكنهما المساعدة في هذا المجال.

واكد اهمية المساعي المشتركة للبلدين لتنمية ممرات النقل الدولي "شمال-جنوب" و"جنوب-غرب" مؤكدا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير التعاون مع جمهورية اذربيجان في مختلف المجالات.

واشار الى خبرات الشركات الايرانية الراغبة بالمشاركة في عملية اعادة اعمار المناطق المحررة التابعة لجمهورية اذربيجان، معلنا الاستعداد اللازم لهذه الشركات لتقديم خبراتها في هذا المجال.

من جانبه اشار رئيس لجنة الشؤون الامنية والدفاعية بجمهورية اذربيجان خلال اللقاء الى عزم وارادة قادة البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معتبرا الوثائق الموقعة خلال الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين ارضية قانونية مهمة جدا لتطوير العلاقات الثنائية.

واعتبر عسكر اوف تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين بانه يخدم مصالح البلدين.

وابدى رغبة بلاده بمشاركة ايران كسائر الدول الصديقة في اعادة اعمار المناطق المتضررة من حرب قرة باغ، مثمنا الموقف العادل للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال قيام جمهورية اذربيجان بتحرير اراضيها المحتلة في قرة باغ.

وكان الوفد البرلماني الايراني قد التقى ايضا رئيس لجنة العلاقات الدولية والاتصالات البرلمانية في المجلس الوطني لجمهورية اذربيجان صمد سيد اوف، حيث جرى البحث حول سبل تطوير العلاقات البرلمانية والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

انتهى ** 2342