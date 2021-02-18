استئناف حركة بعض الشاحنات من ايران الى "اسلام قلعة" في افغانستان

وقال محسن نجات في تصريح له مساء الخميس: انه وفي ضوء المتابعات التي اجريت فقد تم مساء اليوم استئناف حركة بعض الشاحنات ما عدا شاحنات الوقود من ايران الى جمرك "اسلام قلعة" في افغانستان.

واضاف: انه تم اطلاع الجانب الافغاني على استعداد محافظة خراسان الرضوية الكامل لتنظيف مكان الحادث من الانقاض وتسهيل عبور الشاحنات.

وتابع قائلا: انه تم كذلك ابلاغ المسؤولين الافغان ووالي هرات من قبل وزارة الخارجية الايرانية استعداد الاجهزة التنفيذية الايرانية مثل الادارة العامة للطرق والبلديات وسائر الاجهزة في الحدود لوضع وسائط النقل الثقيلة تحت تصرف الجانب الافغاني لتنظيف المنطقة.

واضاف: ان ايران اعلنت كذلك استعدادها لاعادة سلع التجار الايرانيين والافغان من جمرك اسلام قلعة الى داخل ايران ريثما تتهيأ الظروف المناسبة في هذا الجمرك وكذلك الاستعداد الكامل من قبل الاجهزة المعنية بادارة الازمة لمساعدة ودعم الجانب الافغاني في موضوع الوقاية من الحوادث المحتملة والمشاركة والدعم في شؤون البنية التحتية والتنفيذية.

يذكر ان انفجار شاحنة وقود يوم السبت في جمرك اسلام قلعة في افغانستان المقابل لجمرك دوغارون بمدينة تايباد بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران ادى الى وقوع عشرات الانفجارات المتتالية بسبب تواجد شاحنات الوقود والغاز، الامر الذي سبب حرائق واسعة، وعلى الفور سارعت فرق الاطفاء الايرانية للمساعدة في اخماد الحريق الذي استمر حتى ظهر الاثنين.

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