ظريف: يجب على الولايات المتحدة الغاء الحظر تماما دون أي شرط

وفي تغريدة له اليوم (الجمعة)، أضاف ظريف: "لقد اعترفت الولايات المتحدة بأن مزاعم بومبيو بشأن القرار 2231 ليس لها أي شرعية قانونية. ونحن أيضا نؤكد ذلك".
انتهى**أ م د
طهران/19 شباط/فبراير/إرنا- أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "يجب على الولايات المتحدة، امتثالا لقرار مجلس الأمن 2231، أن ترفع بشكل فعال وغير مشروط جميع أشكال الحظر التي أعاد فرضها ترامب، وبعد ذلك سنقوم نحن على الفور بالغاء جميع الإجراءات التعديلية (خفض الالتزامات)".
وفي تغريدة له اليوم (الجمعة)، أضاف ظريف: "لقد اعترفت الولايات المتحدة بأن مزاعم بومبيو بشأن القرار 2231 ليس لها أي شرعية قانونية. ونحن أيضا نؤكد ذلك".
انتهى**أ م د
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