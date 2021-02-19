ظريف: يجب على الولايات المتحدة الغاء الحظر تماما دون أي شرط

نيويورك / 16 شباط / فبراير /ارنا- اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي عدم حدوث اي تغيير في استراتيجية ايران النووية، لافتا الى ان ايران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" ولا بد من ان تستفيد من مزايا الاستخدام السلمي للطاقة النووية.