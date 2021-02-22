ايران تشارك في معرض جلفود 2021 الدولي لصناعة الاغذية

ويُشكل معرض جلفود أهم ملتقى لقادة القطاع العذائي في المنطقة؛ حيث يجتذب سنوياً أكثر من 5 الاف شركة لنحو 200 دولة في انحاء العالم، ويزوره اكثر 100 الف مختص ورجل اعمال يمثلون 180 بلدا.

وبدات امس الاحد اعمال معرض جلفود الدولي السادس والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 2500 من أبرز العلامات المختصة في قطاع الأغذية.

ويضم هذا المعرض، 110 من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال.

ويهدف معرض جلفود 2021 إلى تسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق، واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين، وإحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات الرئيسة في منظومة القطاع على مدار خمسة أيام.

انتهى ** ح ع