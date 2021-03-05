الهند تدعو لربط ميناء جابهار بممر "شمال-جنوب"

وفي كلمته الخميس خلال "يوم جابهار" في الاجتماع البحري في الهند اعرب جايشانكار عن امله بان تتفق الدول الاعضاء في ممر "شمال-جنوب" حول توسيع العضوية فيه وقال: ان التغيير في نقطة ارتكاز نمو الاقتصاد العالمي نحو اسيا يوفر فرصا غير مسبوقة للمواصلات في المنطقة.

واضاف: ان تكريم "يوم جابهار" من قبل الهند مؤشر الى التزامها القوي في تعزيز الاتصالات الاقليمية.

يذكر انه تم التوقيع على اتفاقية ممر "شمال-جنوب" عام 2000 في سان بطرسبورغ بين وزراء النقل للدول الثلاث ايران وروسيا الهند ويعد الحلقة الاهم للتجارة بين اسيا واوروبا ومسارا اقصر بنسبة 40 بالمائة من حيث المسافة واقل بنسبة 30 بالمائة من ناحية الكلفة مقارنة مع المسارات التقليدية.

كما يعتبر هذا الممر من المسارات الترانزيتية المهمة في اسيا الوسطى حيث تبادر الدول الواقعة فيه لتشكيل اتحادات وتوقيع اتفاقيات للتعاون وتطوير وتجهيز الموانئ والمحطات والطرق البرية والسككية فيها.

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