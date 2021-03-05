ظريف: سأعلن عن خطوة ايران البناءة والدقيقة قريبا

وفي تغريدة له على موقع الواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب ظريف: ان سياسة ايران حيوية، وان المسؤولين يطرحون آراء ووجهات نظر مختلفة لكن لا ينبغي الخلط بين هذه الآراء وسياسة الحكومة الرسمية.

واضاف: بصفتي وزيرا للخارجية وكبير المفاوضين في القضية النووية، ساقدم قريبا مشروع الخطوة البناءة والدقيقة عبر القنوات الدبلوماسية بطبيعة الحال.

يذكر ان امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي قد صرح في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بان ايران ستكون جاهزة للتفاوض مع اميركا والقوى العالمية حينما تتلقى مؤشرا واضحا.

واضاف: ينبغي عليهم طمأنتنا بان جميع اجراءات الحظر التي فرضت بعد الاتفاق النووي (الموقع عام 2015) ستلغى في غضون عام واحد.

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