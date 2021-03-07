"مسبار الخليج الفارسي" تساعد على تطوير العلوم البحرية

وخلال زيارته التفقدية لسفينة "مسبار الخليج الفارسي" المستكشفة للمحيطات، أشار رحيمي شعرباف الى ضرورة إطلاق دوريات بحرية مشتركة بين المعهد الوطني لدراسات المحيطات والعلوم الجوية والجامعات الساحلية الجنوبية لكي يتمكن أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من استغلال هذه الفرصة القيمة من أجل تطوير العلوم البحرية في البلاد.

وتم انزال سفينة "مسبار الخليج الفارسي" الى البحر في ميناء بندر عباس (جنوبي البلاد)، في حفل رسمي أقيم بالمناسبة في 14 شباط/فبراير 2017 ليتم تسليمها الى المعهد الوطني لدراسات المحيطات والعلوم الجوية.

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