٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٠٢ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84256026
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نائب وزير العلوم:

"مسبار الخليج الفارسي" تساعد على تطوير العلوم البحرية

"مسبار الخليج الفارسي" تساعد على تطوير العلوم البحرية

طهران/7 آذار/مارس/إرنا- أكد نائب وزير العلوم لشؤون الأبحاث والتكنولوجيا، غلامحسين رحيمي شعرباف، ان سفينة مسبار "الخليج الفارسي" المستكشفة للمحيطات تتيح فرصا جيدة للمؤسسات البحثية والجامعات الإيرانية لتطوير العلوم البحرية في البلاد.

وخلال زيارته التفقدية لسفينة "مسبار الخليج الفارسي" المستكشفة للمحيطات، أشار رحيمي شعرباف الى ضرورة إطلاق دوريات بحرية مشتركة بين المعهد الوطني لدراسات المحيطات والعلوم الجوية والجامعات الساحلية الجنوبية لكي يتمكن أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من استغلال هذه الفرصة القيمة من أجل تطوير العلوم البحرية في البلاد.

وتم انزال سفينة "مسبار الخليج الفارسي" الى البحر في ميناء بندر عباس (جنوبي البلاد)، في حفل رسمي أقيم بالمناسبة في 14 شباط/فبراير 2017 ليتم تسليمها الى المعهد الوطني لدراسات المحيطات والعلوم الجوية.

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