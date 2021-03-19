ارسال معدات موانئ هندية إلى جابهار بقيمة 16 مليون دولار

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الجمعة، أضاف آقايي: إرسال هذه المعدات من الهند الى جابهار جاء في سياق تفعيل العقد المبرم بين منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية والجانب الهندي بشأن تجهيز وتشغيل مرفأ الشهيد بهشتي بميناء جابهار.

وأضاف أن الهند تعهدت بتقديم 85 مليون دولار لشراء معدات موانئ، تشمل المرحلة الثانية منها رافعتين ساحليتين سعة 100 طن بقيمة 7,5 مليون دولار.

وأوضح، ان قيمة المعدات المرسلة في المرحلة الأولى والثانية تبلغ 16 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 19 في المائة من التزامات الهند لشراء المعدات في هذا الميناء.

وفيما أشار إلى الأهمية الإستراتيجية لميناء جابهار ودوره الذي لا يقتصر على المنطقة، أكد آقايي أن "استثمار دولة ما لا يشكل عقبة أمام مشاركة الدول الأخرى في خطط التنمية لميناء جابهار".

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