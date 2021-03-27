تبريز واصفهان تشاركان في حملة " ساعة الارض"

قال المدير العام لحماية البيئة في محافظة أذربايجان الشرقية شمال غرب ايران ان تبريز ستطفئ انوارها في "ساعة الأرض" بالتزامن مع أكثر من أكثر من عشرة آلاف مدينة حول العالم.

وقال حسن عباس نجاد في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن مشروع ساعة الأرض الذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة سنويًا يوم 27 مارس يهدف الى زيادة الوعي بالتغير المناخي وضرورة الاستهلاك الحكيم للطاقة في العالم.

كما تطفئ بلدية اصفهان اضوائها بالتزامن مع حملة ساعة الارض.

ويشارك العديد من دول العالم في حملة "ساعة الأرض"، التي تعد أكبر فعالية مناخية في العالم، عبر إطفاء المصابيح لساعة واحد.

وتهدف الفعالية إلى لفت الأنظار للتغير المناخي في العالم، وتوعية الأجيال القادمة بخطورة هذه التغيرات.

وتنظم حملة ساعة الأرض في مارس/آذار من كل سنة. وقد انطلقت أول مرة في مدينة سيدني الأسترالية عام 2007 بتنظيم من الصندوق العالمي للطبيعة.

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