واعظي : تألق الثورة الاسلامية قائم على ركيزتي "الجمهورية" و"الاسلامية"

وفي مدونة له على موقع انستغرام اليوم الخميس، اشار واعظي الى حلول ذكرى يوم الجمهورية الاسلامية (1 نيسان 1979)؛ مؤكدا ان هذه المناسبة شكلت منع'فا في تاريخ الثورة الاسلامية.

واضاف، ان ثمار هذا اليوم تمثلت في سيادة الشعب في تقرير مصير البلاد، وذلك انطلاقا من النظرية الفقهية الذكية التي مزجت بين الاصول الاسلامية وقيم السيادة الشعبية.

ونوه بأن الجمهورية الإسلامية ليست مجرد وسيلة لادارة البلاد، وانما بيان تقدمي لصنع السياسات والابداع في نظريات العلوم السياسية والحكومة؛ مؤكدا ان الجمهورية والاسلامية ركيزتان لضمان التالق وديمومة الثورة الاسلامية في ايران.

وختم واعظي، انه يتعيّن علينا جميعا الحفاظ على هاتين الركيزتين؛ مقدما بالمناسبة، الاجلال الى الروح الطاهرة لمؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام الخميني الراحل (رض)، كما هنأ سماحة قائد الثورة والشعب الايراني "الذي كرّس نفسه للدفاع عن استقلال وحرية وبناء هذا الوطن".

انتهى ** ح ع