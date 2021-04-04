محافظ البنك المركزي: صمود الشعب الايراني امام الحظر والضغوط الاقتصادية كان استثنائيا

وكتب همتي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" الاحد: ان بلادنا تجاوزت خلال العامين الاخيرين مرحلة صعبة جدا.

واوضح بان هذا الحجم من اجراءات الحظر والضغوط التي مورست على عوائد البلاد من العملة الاجنبية والمعاملات البنكية الدولية كان بامكانها تقويض وتدمير اقتصاد اي بلد وقال: ان الطبقتين المتوسطة وذات الدخل الواطئ تحملتا ضغوطا اقتصادية كبيرة ولقد كان ثبات وصمود الشعب استثنائيا.

واضاف همتي: ان البنك المركزي وبدعم من سائر القطاعات وظف كل قدراته التخصصية والادارية لاجهاض الضغوط القصوى والتغلب عليها وخفض تاثيراتها السلبية على الاقتصاد.

واكد بان الانتاج والرخاء يتعززان بالاستثمارات الواسعة والمنتجة وقال: ان تحسين التوقعات وظروف الاعمال وخفض موارد عدم الاطمئنان، تعد الشروط الرئيسية للاستثمارات.

وقال همتي: لنعمل عبر الاقتداء بتوجيهات سماحة قائد الثورة وتعزيز الانتاج على تحويل العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) الى فرصة لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين.

انتهى ** 2342