فولاد خوزستان يهزم العين الاماراتي برباعية ويتأهل لمجموعات أبطال آسيا

وتأهل فولاد خوزستان ليلعب ضمن المجموعة الرابعة التي ستضم إلى جانبه "السد القطري، النصر السعودي والوحدات الأردني".

وتمكن فولاد من التسجيل في الدقيقة (41)، عن طريق لاعبه صالح حرداني، بعد هجمة سريعة ، لينتهي الشوط الأول لمصلحة فولاد بهدف دون مقابل.

وأضاف شيمبا (لوسيانو بيريرا) الهدف الثاني لفريق فولاد في الدقيقة (48)، برأسية بعد ركلة ركنية ارتقى لها وسددها دخل المرمى.

وجاء الهدف الثالث لفولاد في الدقيقة (55)، عن طريق إياندا باتوسي، بعد كرة عرضية وصلته داخل منطقة جزاء العين، وهيأها لنفسه وسددها في المرمى بدون أي مضايقة من دفاع العين.

وأضاف شيمبا، هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريق فولاد في الدقيقة (86)، من هجمة مرتدة بدأت بقطع الكرة من قبل شيمبا من لاعب العين، من منتصف الملعب، لينفرد ويضعها في المرمى.

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