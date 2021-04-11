جهانغيري يقيم استقبالا رسميا لرئيس وزراء كوريا الجنوبية

وفور ختام مراسم الاستقبال بدات المباحثات بين جهانغيري وسي كيونغ؛ حيث استعرض الجانبان آليات توسيع العلاقات الثنائية وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما رفع العراقيل من امام التعاون المصرفي بين البلدين.

كما سيعقد النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء كوريا الجنوبية، عقب هذا اللقاء، مؤتمرا صحفيا للرد على اسئلة المراسلين.

و وصل رئيس وزراء كوريا الجنوبية " تشون سي كيونغ" عصر اليوم الاحد، الى العاصمة طهران؛ حيث كان في استقباله وزير الطرق واعمار المدن "محمد اسلامي".

علما، ان زيارة "سي كيونغ" لطهران تستغرق 3 ايام؛ ينوي خلالها اجراء محادثات بشأن طرق تحسين العلاقات بين ايران وكوريا الجنوبية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب ما افادت به وكالة انباء يونهاب الرسمية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع