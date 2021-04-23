٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٣٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84305988
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وزارة الخارجية تنفي تصريحات رستم قاسمي بشأن مساعدة اليمن وتعتبرها غير واقعية

وزارة الخارجية تنفي تصريحات رستم قاسمي بشأن مساعدة اليمن وتعتبرها غير واقعية

طهران/ 23 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلنت وزارة الخارجية الايرانية ان تصريحات رستم قاسمي التي قال فيها ان ايران تقدم مساعدات عسكرية الى اليمن ولديها مستشارون عسكريون هناك، تتنافى مع الواقع ومع سياسة الجمهورية الاسلامية تجاه الأزمة اليمنية.

واكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة ان المراجع الرسمية هي التي تعبر عن مواقف وسياسات البلاد تجاه القضايا المهمة ، مضيفة ان الدعم الايراني لليمن هو دعم سياسي ، وان طهران تؤيد الحل السياسي للأزمة اليمنية وتساند جهود الأمم المتحدة في هذا المجال.

وجاءت تصريحات رستم قاسمي وهو وزير النفط الايراني السابق في حديث مع قناة روسيا اليوم الاربعاء الماضي حيث تطرق ايضا الى تدمير اليمن وقتل شعبها المظلوم بأحدث الاسلحة علي يد السعودية.

كما أكد رستمي استعداد بلاده للحوار مع جميع دول الجوار بما فيها السعودية.

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