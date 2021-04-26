دوري ابطال آسيا... برسبوليس يحتفظ بالصدارة رغم الخسارة امام الوحدة الاماراتي

وارتفع رصيد الوحدة الى 10 نقاط في المركز الثاني فيما تجمد رصيد برسبوليس عند 12 نقطة من 5 مباريات لكنه حافظ على صدارة ترتيب المجموعة.

وأنحصر الصراع بين الفريقين على المركز الأول، وسيكون الحسم في الجولة السادسة الأخيرة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي فيها برسبوليس مع الريان القطري، وجوا الهندي مع الوحدة.

وتمكن تيم ماتافز، من تسجيل هدف مبكر للوحدة في الدقيقة (5)، بعد اختراق من الجانب الأيمن بمجهود فردي، وتسديدة قوية في سقف المرمى من الزاوية الضيقة.

وعلى مدى الشوطين كثف برسبوليس من هجماته الا انها لم تفلح بسبب استبسال دفاع الفريق الإماراتي وحارس مرماه، وعدم الدقة في التسديد من قبل لاعبي برسبوليس كما ردت عارضة الوحدة كرتين احداهما للاعب الدفاع محمد حسين كنعاني زادكان والاخرى للاعب الوسط احسان بهلوان.

ولم يستفد برسبوليس من النقص العددي في صفوف الوحدة بعد طرد لاعبه عبد الله أنور في الدقيقة (83) لتنتهي المباراة لصالح الوحدة 1-0.

انتهى ** 2342