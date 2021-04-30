٠١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84314095
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بفوزه على الشرطة العراقي ...

استقلال طهران يتاهل الى ثمن نهائي دوري ابطال آسيا

استقلال طهران يتاهل الى ثمن نهائي دوري ابطال آسيا

طهران / 1 ايار / مايو / ارنا- تاهل فريق استقلال طهران الى الدور ثمن النهائي بدوري ابطال اسيا بكرة القدم 2021 بفوزه على الشرطة العراقي 1-0 في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة، ضمن المجموعة الثالثة التي تستضيفها السعودية، سجل هدف الفوز لاستقلال طهران شيخ دياباتي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء بعد تعرض هروية ميليتش لعرقة داخل منطقة جزاء الشرطة.

وكان بامكان استقلال طهران زيادة غلته من الاهداف في الدقيقة 20 الا ان دياباتي اضاع ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم بعد تعرض مهدي قائدي للعرقلة داخل منطقة جزاء الشرطة.

وسنحت بعض الفرص للفريقين في بقية اوقات المباراة لكنها لم تفلح لتنتهي المباراة بفوز استقلال طهران 1-0 وتاهله الى الدور ثمن النهائي برصيد 11 نقطة.

وتجمد رصيد الشرطة عند 3 نقاط بفوز واحد و 5 خسارات قابعا في المركز الاخير.

يتبع..

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