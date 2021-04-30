استقلال طهران يتاهل الى ثمن نهائي دوري ابطال آسيا

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة، ضمن المجموعة الثالثة التي تستضيفها السعودية، سجل هدف الفوز لاستقلال طهران شيخ دياباتي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء بعد تعرض هروية ميليتش لعرقة داخل منطقة جزاء الشرطة.

وكان بامكان استقلال طهران زيادة غلته من الاهداف في الدقيقة 20 الا ان دياباتي اضاع ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم بعد تعرض مهدي قائدي للعرقلة داخل منطقة جزاء الشرطة.

وسنحت بعض الفرص للفريقين في بقية اوقات المباراة لكنها لم تفلح لتنتهي المباراة بفوز استقلال طهران 1-0 وتاهله الى الدور ثمن النهائي برصيد 11 نقطة.

وتجمد رصيد الشرطة عند 3 نقاط بفوز واحد و 5 خسارات قابعا في المركز الاخير.

يتبع..