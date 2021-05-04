ممثل قائد الثورة في شؤون الحج: زوال الكيان الصهيوني امر حتمي وفق السنن الالهية

وقال نواب، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثاني للقدس الشريف في مدينة قم المقدسة/ جنوب طهران/ اليوم الثلاثاء: إن تاريخ مختلف الامم والاديان يندد بالظالمين الذين يعتدون على حقوق الآخرين ويدعم المضطهدين.

واضاف: إن هذه القضية وردت في قوانين المجتمع الدولي وميثاق حقوق الانسان رغم ان هذا الميثاق ركز على الحد الادنى لكن القوى الكبرى لم تهتم بهذه الحقوق ايضا بل تستخدمها كذرائع لتحقيق أهدافها الظالمة.

واشار الى ان النصوص الواردة في الديانة اليهودية سواءً ما جاء في التورات أو النصوص الاخرى كلها تعد مقارعة الظلم والدفاع عن المظلوم من اصولها.

وقال: ان ممارسة الظلم بحق الشعوب هي من أشد الانواع وأوسعها وما يحدث اليوم في فلسطين هو صور واشكال مختلفة للظلم ضد الشعوب والذي سيتوقف بزوال الظالمين كما حدث على مرّ التاريخ.

يذكر ان مؤتمر القدس الدولي الثاني بدأ أعماله في مدينة قم المقدسة اليوم الثلاثاء وينتهي غدا بمشاركة 30 شخصية علمية وثقافية من ايران وفلسطين وماليزيا والهند وافغانستان وباكستان وفرنسا والارجنتين والعراق وتركيا وتشيلي والامارات ولبنان وسوريا وبريطانيا وكندا وتونس.

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