ممثل حركة امل في طهران: جبهة المقاومة قادرة على تحرير فلسطين

وفي تصريحه خلال المؤتمر الدولي الافتراضي المنعقد تحت عنوان "تاثير استراتيجية يوم القدس العالمي في ارضيات انهيار اسرائيل" اكد فحص اهمية يوم القدس في العالم الاسلامي وقال: ان الامام الخميني بتسميته يوم القدس سعى لتبقى القدس في اذهان ليس المسلمين فقط بل جميع شعوب العالم لان هذا المكان يعود لجميع الاديان.

واشار الى احياء يوم القدس العالمي من قبل الشعوب في مختلف انحاء العالم واعتبر ان يوم القدس ليس يوما بعينه فقط بل هو حاضر في فكر وثقافة شعبنا ويذكّرنا بان "اسرائيل" هي عدونا الدائم وقال: ان تسمية يوم القدس تجعلنا الا ننسى قضية فلسطين والقدس ابدا وان عدم نسيان هذه القضية لغاية اليوم يعود لمبادرة الامام الخميني في هذا المجال.

انتهى ** 2342