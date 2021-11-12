السفير الايراني في بغداد يلتقي وزيرة الاسكان العراقية

واستعرض الجانبان خلال اللقاء قضايا التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتباحثا بشان المشاكل والعقبات التي تعترض طريق انشطة الشركات الفنية والهندسية الايرانية الناشطة في العراق، وجرى التاكيد على حل وتسوية مشاكل هذه الشركات.

وفي الجزء الثاني من اللقاء حضر مسؤولو ومدراء عدد من الشركات الفنية والهندسية الايرانية وطرحوا المشاكل التي تعترض سبيلهم.

وبعد الاستماع الى تصريحات مدراء الشركات الايرانية، وجهت وزير الاسكان والاعمار والبلديات العراقية الشكر والتقدير لجهود هذه الشركات، ووعدت بحل وتسوية مشكلاتها.

انتهى ** 2342