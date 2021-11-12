باقري: اكدنا خلال الجولة الاوروبية على الالغاء المؤثر للحظر غير القانوني

وكتب باقري كني في تغريدة له مساء الجمعة: خلال جولتي الاوروبية إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، أجريت محادثات جادة وبناءة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المفاوضات المقبلة (في فيينا)، كما أجريت مقابلات مع العديد من وسائل الإعلام.

واضاف: انه تم التاكيد على الالغاء المؤثر للحظر غير القانوني وأهمية ضمان عدم تكرار ذلك.

وقام مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني بجولة اوروبية على مدى اربعة ايام اجرى خلالها مشاورات دبلوماسية والتقى بمسؤولين من وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا. كما التقى اليوم مع إنريكي مورا ، نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، الذي يترأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

انتهى ** 2342