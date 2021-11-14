مدة فعالية المناعة للقاح "رازي كوو بارس" تصل إلى عام واحد

وقال بني هاشمي اليوم الاحد في لقاء خاص مع مراسل ارنا ان لقاح رازي كوو بارس هو أحد اللقاحات الذي يوفر الحماية من مرض كوفيد-19 لمدة 9 إلى 12 شهرًا بسبب تنشيط جهاز المناعة الخلوي.

واضاف حتى بعد عام من تلقي الجرعة النهائية للقاح یمنح مناعة أجسامنا في حالة الإصابةبفيروس كورونا.

وذكر أن لقاح “رازي كووبارس” هو اول اللقاح الذي يستعمل بشكل استنشاقي والحقن.

يذکر أن نجح لقاح “رازي كووبارس” المضاد لفيروس كورونا والذي يستعمل بشكل استنشاقي والحقن من خلال تقنية التكنولوجيا الحيوية وبجهود الباحثين الإيرانيين في معهد “رازي” للقاحات والمصل، نجح في الحصول على تراخيص المرحلتين الأولى والثانية للقيام بالاختبارات الإنسانية.

وتم إجراء المرحلة الأولى من تجربة هذا اللقاح في مارس 2020 بمشاركة 133 متطوعا، وفي هذه المرحلة تم تحديد الجرعة الفعالة للقاح، اما المرحلة الثانية فقد تمت في شهر يونيو 2021 بمشاركة 500 شخص، وكانت النتائج مرضية بناء على تحليل فريق التجارب السريرية.

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