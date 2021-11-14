زلزال هرمزكان .. 27 شخصا اصيبوا بجروح طفيفة

واضافت "نوروزيان" في تصريح لها مساء اليوم، ان 14 شخصا من هؤلاء المصابين غادروا المسشفيات لحد الان، بينما يتلقى الاخرون العلاج وفقا لتشخيص الاطباء على ان يغادروا المراكز العلاجية خلال الساعات القادمة.

واعربت هذه المسؤولة بوزارة الصحة، عن اسفها لمصرع شاب كان يبلغ من العمر 27 عاما، اثر حادث سقوط عمود الكهرباء من جراء الزلزال، عليه.

وبحسب احدث التقارير الصادرة عن مركز رصد الزلازل الوطني حول الزلزالين بقوة 6.4 و6.3 درجات على مقياس ريختر في محافظة هرمزكان عصر اليوم، فقد خلف الحادثان 18 هزة ارتدادية لحد الان؛ بلغ اكثرها قوة 2.9 و4.5 درجات.

و ورد في هذا التقرير، ان اهالي مدن فين وقلعة قاضي وفارغان وقشم (في محافظة هرمزكان) اصيبوا بالهلع بعدما شعروا بهذه الهزات.

انتهى ** ح ع