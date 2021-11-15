اية الله رئيسي يؤكد على رفع العلاقات الايرانية التركية الى مستوى التعاون الشامل

جاء ذلك خلال استقبال "اية الله رئيسي" وزير خارجية تركيا "مولود تشافيش اوغلو" والوفد المرافق له.

ولفت رئيس الجمهورية، ان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وتركيا يعود بالنفع الى مصالح الشعبين ويخدم الاستقرار والاسلام في المنطقة ايضا.

كما نوّه الى ضرورة تعزيز التعاون الاقليمي بين البلدين ليشمل الصعيد الدولي؛ مبينا ان هذه الاواصر ستلقي بظلالها على المعادلات العالمية في ضوء مكانة ايران وتركيا المرموقة اقليميا ودوليا.

وفيما اكد على حل مشاكل المنطقة بواسطة الدول الاقليمية ذاتها ومن دون تدخل الاجانب، قال اية الله رئيسي: ان حضور الاجانب لم يخلف سوى الفلتان الامني والتوترات بين شعوب وبلدان المنطقة؛ مستدلا باحتلال القوات الامريكية الذي طال امده 20 عاما للاراضي الافغانية، وما اعقبه من مجازر واراقة للدماء والدمار في هذا البلد.

وصرح رئيس الجمهورية، ان الوضع الراهن في افغانستان اثبت بان حل مشاكل هذا البلد يكمن في ارادة شعبة ودعم جيرانه.

كما تطرق الى ممارسات داعش الارهابية، وقال انها تضر جميع بلدان المنطقة؛ مبينا ان هذه الجماعة وبشهادة المسؤولين الامريكيين انفسهم هي صناعة امريكية وبطبيعة الحال فهي ماضية في مجازرها الوحشية بحق الدول المختلفة بالنيابة عن هؤلاء.

واضاف رئيسي : نحن نرى بان جماعة داعش الارهابية اينما حلّت ستلحق الضرر بمصالح الشعوب.

وصرح، ان مكافحة الارهاب والجرائم الممنهجة من شانها ان تشكل احد محاور التعاون بين طهران وانقرة؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وتعليقا على تصريح وزير خارجية تركيا حول "التعاون المشترك مع ايران لترسيخ الاستقرار والتنمية التجارية في منطقة جنوب القوقاز"، قال رئيس الجمهورية : ان العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان وتركيا لا تقتصر على اسس حسن الجوار وانما تتسع لكونها متجذرة في القواسم الثقافية والدينية المشتركة؛ وبما يلزم علينا ان لانسمح لبعض التحركات الخارجية ان تخلّ بهذه الاواصر العريقة.

الى ذلك ، اكد وزير خارجية تركيا على رغبة بلاده للتسريع في وتيرة الجهود الهادفة الى توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال "تشافيش اوغلو" خلال اللقاء مع "اية الله رئيسي" بطهران اليوم : انقرة ترى بان الحكومة الايرانية الجديدة مصممة على الارتقاء بمستوى التعاون (مع الدول).

واشار وزير الخارجية التركي الى ضرورة تعاون ايران لتعزيز الاستقرار وتنمية التجارة في منطقة جنوب القوقاز؛ قائلا : اننا نسعى لترسيخ تعاون مشترك مع الجمهورية الاسلامية في هذا السياق.

وحول التطورات الاخيرة في المنطقة، فقد دعا للتعاون مع ايران في مجال مكافحة الارهاب وارساء السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.

انتهى ** ح ع