انصار الله تدين قرار بريطانيا تصنيف "حماس" كمنظمة ارهابية

وقال القيادي في حركة انصار الله "محمد علي الحوثي" اليوم السبت، في تغريدة على تويتر: ندين تصنيف "حماس" بالإرهاب وإن كان غير مستغرب من بريطانيا المؤسس للاحتلال.

وأضاف الحوثي: ان القرار يتزامن مع مرور ذكرى وعد بلفور الإجرامي فهو تأكيد على استمرار بريطاني في إرهاب الضحية ودعم الكيان المجرم.

وتابع الحوثي، إننا على يقين أن التصنيف سياسي ولايمثل لقيادة حماس ومناصريها إلا عزيمة لاستمرار تحرير القدس وكل فلسطين.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" أنها "اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" في المملكة المتحدة.

وكتبت على تويتر، أن "حماس تحظى بقدرات إرهابية ملموسة، بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة ومنشآت لتدريب الإرهابيين.

ونتيجة لهذا الإجراء الذي يحتاج إلى المصادقة من قبل البرلمان البريطاني، سيواجه أي شخص تثبت عضويته في "حماس" وتقديمه دعما للحركة عقوبة سجن تصل إلى 14 عاما.

وخطت المملكة المتحدة بهذا القرار على خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" قد شكر نظيره البريطاني بوريس جونسون على هذا الإجراء.

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