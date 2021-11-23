٢٣‏/١١‏/٢٠٢١, ١:٤٨ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84552355
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السفير اليمني في طهران:

يجب على جميع المعتدين مغادرة أرض اليمن

يجب على جميع المعتدين مغادرة أرض اليمن

طهران/ 23تشرين الثاني /نوفمبر/ ارنا- أكد السفير اليمني في طهران أن مطالب الشعب اليمني ضد المعتدين هی مشروعة و على كل المعتدين ترك هذه الأرض ودفع تعويضات الحرب المفروضة على الشعب اليمني.

وفي المؤتمر العالمي للمستضعفين تحت عنوان "اليمن محور التحول والثقة بالنفس للعالم الإسلامي" المنعقد بقاعة المؤتمرات في طهران، قال السفير اليمني " ابراهيم محمد الديلمي" اننا نشهد مقاومة الشعب اليمني امام المستكبرين".

وأضاف أن الشعب اليمني انتفض ضد المعتدين والمستكبرين وعلى العالم الإسلامي أن يعمل على احباط مؤامرات الاستعمار وترك خلافاته وصراعاته جانبا.

واشار الديلمي إلى مظاهرات الشعب اليمني امس الاثنين وقال إن حشود غفيرة خرجت في مدينة صنعاء لتؤكد من جديد ان الشعب اليمني يواصل مقاومته امام المعتدين.

انتهى** 1453

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