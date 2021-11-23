يجب على جميع المعتدين مغادرة أرض اليمن

وفي المؤتمر العالمي للمستضعفين تحت عنوان "اليمن محور التحول والثقة بالنفس للعالم الإسلامي" المنعقد بقاعة المؤتمرات في طهران، قال السفير اليمني " ابراهيم محمد الديلمي" اننا نشهد مقاومة الشعب اليمني امام المستكبرين".
وأضاف أن الشعب اليمني انتفض ضد المعتدين والمستكبرين وعلى العالم الإسلامي أن يعمل على احباط مؤامرات الاستعمار وترك خلافاته وصراعاته جانبا.
واشار الديلمي إلى مظاهرات الشعب اليمني امس الاثنين وقال إن حشود غفيرة خرجت في مدينة صنعاء لتؤكد من جديد ان الشعب اليمني يواصل مقاومته امام المعتدين.
انتهى** 1453
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