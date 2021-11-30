وزير الصناعة يفتتح المعرض الإيراني الخاص الثاني في سوريا

وأشاد العديد من التجار المشاركين في المعرض بقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجال الاقتصادي واعتبروا أنها خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشاركت في هذا المعرض الذي أقيم على مساحة أربعة آلاف متر مربع 164 شركة ايرانية وعرضت قدراتها في مختلف المجالات.

واعرب وزير الصناعة والمناجم والتجارة السيد رضا فاطمي أمين في تصريح للصحافيين عن رغبته لتنشيط القدرات الاقتصادية والصناعية لسوريا واستعادة الاقتصاد السوري معلنا استعداد ايران للاستثمار المشترك في سوريا.

كما اعتبر رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية إقامة هذا المعرض في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الراهن في سوريا بانها خطوة هامة تلعب دورا بارزا في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا ومواجهة العقوبات الجائرة كما يعزز العلاقات بين البلدين.

وتراجعت قيمة التبادل التجاري السوري مع العالم البالغ 30 مليار دولار في عام 2008 لتبلغ حاليا أقل من 5 مليارات دولار سنويا.

انتهى** 1453