نائب وزير الخارجية : النمسا ترغب في رفع مستوى التعاون مع ايران

وفي تصريح حصري لموفد "ارنا" الى فيينا، على هامش الجولة الجديدة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 4+1، نوّه صفري بالمباحثات التي اجراها لحد اليوم مع كل من حاكم البنك المركزي ورئيس التامين ووكيل وزير الاقتصاد النمساويين؛ كما سيلتقي عصر اليوم حسب التوقيت المحلي في فيينا، وكيل وزارة الزراعة في هذا البلد.

وقال : ان جميع هؤلاء المسؤولين في حكومة النمسا، ابدوا عن تفاؤلهم الكبير بشأن مفاوضات (فيينا) كما اكدوا خلال اللقاءات التي جرت معهم ضرورة التحضيرات لمرحلة ما بعد تحقيق نتائج المفاوضات، وبدء العمل فيما يخص المشاريع ومجالات التعاون واللجنة المشتركة والاجراءات المصرفية.

وحول القضايا المطروحة خلال مباحثاته مع وكيل وزير الاقتصاد النمساوي، اشار صفري الى اتفاق الجانبين على خارطة طريق لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين طهران وفيينا على مدى 5 الى 10 اعوام قادمة.

ولفت في هذا السياق، ان "هناك تعاون وثيق مع سفير النمسا لدى ايران"؛ موضحا ان خارطة الطريق المتفق عليها، تتضمن التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة، وسيتم على اثرها متابعة الاجتماعات المشتركة القادمة.

وخلّص نائب وزير الخارجية الايراني، الى ان الجانب النمساوي ابدى خلال هذه المباحثات، عن رغبته في توسيع التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية.

انتهى ** ح ع