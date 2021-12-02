زيادة الرحلات الجوية المباشرة لتعزيز الاواصر الشعبية والسياحية بين ايران وباكستان

وافاد مراسل "ارنا" في اسلام اباد، ان "ملك" ادلى بهذا التصريح خلال اللقاء مع السفير الايراني لدى باكستان "محمد علي حسيني"؛ مبينا ان اول رحلة مباشرة ستقلع من كراتشي، مطلع العام الميلادي الجديد (1 كانون الثاني / يناير 2022) باتجاه مدينة مشهد.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون الملاحي بين طهران و اسلام اباد، وتاثيره على توسيع الاواصر الشعبية والسياحية الثنائية.

يذكر ان شركة الطيران الايرانية الرسمية (هما) تسيّر اسبوعيا رحلة واحدة من طهران الى كراتشي، كما تتداول الانباء بان شركة طيران "ماهان" (الايرانية) تعتزم استئناف رحلاتها المباشرة من مشهد وطهران الى مدينة لاهور الباكستانية.

والجدير بالذكر ايضا، ان مدينة كراتشي باعتبارها "القلب الاقتصادي" ولاهور "القلب الثقافي" لدولة باكستان، فإن تسيير الرحلات الجوية المباشرة بينهما والمدن الايرانية، اذ يصب في زيادة الرحلات السياحية والدينية بين شعبي البلدين الجارين، من شأنه ان يضع افاقا لرفع حجم التعامل التجاري والسياحي، لاسيما بين اصحاب القطاع الخاص ورجال الاعمال الايرانيين والباكستانيين.

ياتي ذلك وسط الانباء بشأن المنحى النزولي لتفشي فيروس كورونا في كل من ايران وباكستان؛ الامر الذي يشكل بادرة اخرى على تحقيق نقلة في التعاون التجاري وتاكيدا السياحي بين جانبين.

انتهى ** ح ع

