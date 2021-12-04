مسؤول: صوت الانفجار في سماء نطنز لا علاقة له بالمنشاة النووية

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا": ان هذا الانفجار وقع في الساعة 8 و 15 دقيقة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (4 و 45 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش) في سماء المنطقة الصحراوية لمدينة نطنز ولا علاقة له بالمنشأة النووية.

واوضح بانه لم يحدث اي اشتباك جوي في المنطقة واضاف: ان هذه الاطلاقة للدفاع الجوي في المنطقة الصحراوية للمدينة لا داعي للقلق منها وان القضية الان قيد التحقيق.

وكان حاكم مدينة نطنز قد اكد في تصريح لوكالة "ارنا" سماع صوت الانفجار في المنطقة وقال ان القوى الامنية تحقق في الحادث في الوقت الحاضر.

واوضح بانه وفق التحقيقات المبدئية التي جرت حول الحادث لم تحدث اي اضرار للاماكن السكنية او مبنى ما وان الحادث قيد التحقيق.

وبناء على احدث المعلومات الواردة من المنطقة فان الصوت ناجم عن انفجار صاروخ دفاع جوي في سماء المنطقة كان قد اطلق بتوجيه من منظومة الدفاع الجوي وبهدف اختبار الرد السريع على اي هجوم محتمل.

انتهى ** 2342