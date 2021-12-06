وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري في طهران

وافاد مراسلنا ان أمير عبد اللهيان التقى المقداد، الذي وصل طهران الليلة الماضية بدعوة رسمیة من نظيره الإيراني، في مقر وزارة الخارجية بطهران.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية السوري إلى طهران منذ تولي الحكومة الثالثة عشرة فی ایران مقاليد الحكم.

وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي وزير الخارجية السوري خلال زيارته الرسمية الى طهران.

ومن المقرر ان يلتقي المقداد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ، ومستشار قائد الثورة الاسلامية علي أكبر ولايتي في وقت لاحق .

وزيارة الوفد السوري التي تستمر ليومين ستبحث في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

ويرافق وزير الخارجية السوري في هذه الزيارة نائبه بشار الجعفري.

وتأتي زيارة المقداد بعد زيارة وفد اقتصادي ايراني رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة رضا فاطمي امین الى دمشق.

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