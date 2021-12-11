استمرار المشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا

ومع استئناف الجولة السابعة للمفاوضات النووية بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا عقدت الجمعة اجتماعات بين فرق الخبراء واخرى ثنائية بين مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني ورئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل اوليانوف وكذلك مع وزير الخارجية النمساوي.

ومن المقرر عقد لقاء ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا.

وستستمر المشاورات والمفاوضات يوم السبت ايضا في مختلف المستويات.

وكانت جولة المفاوضات الجديدة بين ايران ومجموعة "4+1" لرفع الحظر عن ايران قد بدات يوم الاثنين من الاسبوع الماضي وتوقفت بضعة ايام ومن ثم استؤنفت اول امس الخميس.

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