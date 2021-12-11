باقري يتحادث مع كبار مفاوضي الدول الاوروبية الثلاث في فيينا

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد بان اجتماعا عقد بين مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني وكبار مفاوضي الدول الاوروبية الثلاث في فيينا، كما اجرى اعضاء مجموعة "4+1" والاتحاد الاوروبي مشاورات للتنسيق حول احدث تطورات المفاوضات.

وكانت جولة المفاوضات الجديدة التي بدات الاثنين من الاسبوع قبل الماضي قد استؤنفت الخميس بعد توقف لبضعة ايام، باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وبعدها بدات الوفود المشاركة مناقشة النصوص والعمل على خفض الخلافات.

وفي هذه الجولة من المفاوضات لا يتحدد العمل على النصوص بفرق العمل حيث يتفاوض الطرفان في مختلف الصيغ والمستويات في مجالي رفع الحظر والقضايا النووية. وفضلا عن اجتماع فرق العمل للقضايا النووية فقد عقدت عدة جلسات مكثفة في صيغ مختلفة مع التركيز على رفع الحظر.

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