وقال ضرغامي: السياحة حق لكل شعوب العالم ، وتعد العامل الأكثر فاعلية في التقارب بين دول العالم اليوم.

واضاف: ان الاتصال المباشر بين الشعوب مع بعضها البعض يقضي على العديد من المواقف السلبية تجاه العلاقات الإنسانية ويوفر أساسًا للصداقة والتفاؤل بين الأفراد.

وتحدث ضرغامي عن المنتدى العاشر للسياحة الحضرية الذي تستضيفه بلدية طهران ومؤتمر السياحة الريفية في كردستان وكرمانشاه وعن تقديم المنح الدراسية وضرورة دعم الأمين العام لهذه البرامج.

من جانبه رحب الامين العام لمنظمة السياحة العالمية بمقترحات الجانب الإيراني، وقال: إيران هي أحد محاور السياحة الرئيسية في العالم من حيث الطبيعة متعددة الثقافات والقدرات والطاقات في مجال السياحة.

وأشار إلى أن إيران من حيث موقعها في مجال السياحة والصناعات اليدوية يمكن أن تساعد منظمة السياحة العالمية في تحقيق أهدافها وبرامجها.

واستعرض بولوليكاشفيلي أهم الخطوات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة وخلال فترة ولايته لتطوير السياحة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك السياحة الريفية ، والسياحة الداخلية داخل الدول، وتطوير التعليم عبر الإنترنت والترويج له ، خاصة مع التركيز على الشباب.

وشرح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية دور النظم الرقمية في صناعة السياحة والسياحة الغذائية ومساعدة الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية في استقطاب مستثمري السياحة ، معربا عن ثقته بأن هذه الزيارة ستكون بداية كبيرة لتعميق الصداقات والتعاون بين الجانبين.

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