٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84622020
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مصرع واصابة اكثر من 200 شخص جراء غارة لتحالف العدوان السعودي على سجن شمال اليمن

مصرع واصابة اكثر من 200 شخص جراء غارة لتحالف العدوان السعودي على سجن شمال اليمن

طهران / 22 كانون الثاني / يناير/ارنا- أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، الجمعة، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة على سجن بمدينة صعدة شمال اليمن.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أعلنت في وقت سابق أنها أحصت أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعدة شمال اليمن.

وقال اسماعيل الورفي مدير مستشفى الجمهوري بصعدة لـ''الميادين '' إن 65 شخصا قتلوا وجرح 112 والوضع صعب للغاية وليس هناك ما يكفي من الإمدادات والمعدات الطبية لمعالجة الجرحى.

واضاف: معظم الجرحى في حالة حرجة ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا ، و لا يزال بعضهم تحت الأنقاض ولا تتوفر معدات كافية للاسراع بإزالتها، وفي الوقت نفسه ، تم إنشاء مراكز نقل دم متنقلة في مدينة صعدة لعلاج الجرحى.

كما قال وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني اليمني طه المتوكل لـ "المسيرة" إن التحالف السعودي يستهدف المدنيين بشكل واضح ويسعى لقتلهم متعمداً وطالب المنظمات الدولية بالارتقاء إلى مستوى مسؤوليتها حيال جرائم قتل الأبرياء والتصدي للتحالف السعودي.

انتهى ** 2342

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