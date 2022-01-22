مصرع واصابة اكثر من 200 شخص جراء غارة لتحالف العدوان السعودي على سجن شمال اليمن

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أعلنت في وقت سابق أنها أحصت أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعدة شمال اليمن.

وقال اسماعيل الورفي مدير مستشفى الجمهوري بصعدة لـ''الميادين '' إن 65 شخصا قتلوا وجرح 112 والوضع صعب للغاية وليس هناك ما يكفي من الإمدادات والمعدات الطبية لمعالجة الجرحى.

واضاف: معظم الجرحى في حالة حرجة ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا ، و لا يزال بعضهم تحت الأنقاض ولا تتوفر معدات كافية للاسراع بإزالتها، وفي الوقت نفسه ، تم إنشاء مراكز نقل دم متنقلة في مدينة صعدة لعلاج الجرحى.

كما قال وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني اليمني طه المتوكل لـ "المسيرة" إن التحالف السعودي يستهدف المدنيين بشكل واضح ويسعى لقتلهم متعمداً وطالب المنظمات الدولية بالارتقاء إلى مستوى مسؤوليتها حيال جرائم قتل الأبرياء والتصدي للتحالف السعودي.

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