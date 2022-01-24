المراة المسلمة الايرانية دعامة اساسية للجهاز الدبلوماسي في ايران

وفي تصريحه خلال حفل تكريم "المراة" بطهران اليوم الاثنين، اكد "امير عبداللهيان" ان للمراة المسلمة الايرانية، حصة كبيرة في انجاز المهام القانونية والقنصلية والسياسية الموكلة.

واضاف، ان "النساء يشكلن 30 بالمئة من اجمالي زملائنا بوزارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، بالاضافة الى البعثات الدبلوماسية الايرانية في بعض الدول والتي تديرها امراة".

كما نوّه وزير الخارجية بالمكانة السامية لعوائل الشهداء والمصابين وابنائهم؛ مبينا ان "حصة هؤلاء الاعزاء ايضا تبلغ 30 بالمئة من اجمالي الكوادر المنتسبة الى وزارة الخارجية".

ولفت امير عبداللهيان، الى حضور عدد من الكوادر النسائية لدى الخارجية الايرانية، اللقاء مع وزير الخارجية الافغاني بالوكالة الاسبوع الماضي؛ مصرحا ان ذلك مؤشر اخر على الدور الاساسي الذي تضطلع به المراة الايرانية المسلمة في الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع

