مباحثات بين باقري ومساعد وزير الخارجية الهولندي في فيينا

وفي هذا اللقاء الذي جرى في مكتب ممثلية الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة في فيينا بناء على طلب من الجانب الهولندي، ناقش الجانبان مختلف القضايا من ضمنها القضايا الثنائية.

كما حضر باقري اجتماعا اليوم مع وفود وممثلي الاتحاد الأوروبي ومجموعة 4 + 1 ، وعقد اجتماعا ثنائيا مع إنريكي مورا ، نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ومنسق المفاوضات في فندق كوبورغ في فيينا.

يذكر ان الجولة الثامنة لمفاوضات رفع الحظر عن ايران كانت قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وحققت تقدما لغاية الان حسب تاكيد الوفود المشاركة.

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