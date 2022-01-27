الاحتفال بتأهل إيران إلى مونديال قطر في استاد "ازادي"

ونجح المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم في حجز بطاقة التأهل الى نهائيات بطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره العراقي في مباراة جرت مساء اليوم الخميس على استاد "آزادي" بطهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 .

وبهدف "مهدي طارمي" الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة، حقق المنتخب الإيراني بكرة القدم فوزا 1-0 على العراق ليتأهل إلى المونديال للمرة السادسة.

وبهذا الفوز بلغ رصيد ايران 19 نقطة وفي صدارة المجموعة بعد فوزه على سوريا 1-0 و 3-0 والعراق 3-0 و 1-0 والامارات 1-0 ولبنان 2-1 والتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 .

وحضر النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، ووزير الرياضة والشباب حميد سجادي، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رضا صالحي أميري ، ومجموعة من المسؤولين والرياضيين في ملعب ازادي تعبيرا عن دعمهم وتشجيعهم للمنتخب الايراني.

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