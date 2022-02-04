برلماني ايراني ينتقد قرار اميركا السياسي بعدم اصدار تاشيرات الدخول لمنتخب المصارعة الايراني

وقال قاضي زاده هاشمي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن اميركا تنظر الى النشاطات الرياضية والمسابقات ذات الصلة وفق مقاساتها السياسية وهذه الرؤية والتصرفات لا تصب لصالح التوصل الى تفاهم في المفاوضات.

واضاف: إن فريق المصارعة الايراني تلقى دعوة من اتحاد المصارعة الاميركي وقد تم التخطيط لاجراء المسابقات لذلك من الواجب منح تأشيرات لجميع اعضاء الوفد سواءً المصارعين أو أعضاء الكادر التدريبي.

وانتقد الرؤية السياسية البحتة للرياضة من قبل اميركا وقال: ان هذا الاجراء الاميركي اثبت مرة اخرى بان الحكومة الاميركية لا يمكن الوثوق بها.

ولفت الى ان اتحاد المصارعة الايراني اتخذ قرارا صحيحا بعدم المشاركة في مسابقات مع نظيره الاميركي ورفض التصرفات الاميركية بهذا الشأن.

انتهى ** 2342