الرئيس الايراني: الدول المستقلة قادرة على تحييد العقوبات عبر تحسين العلاقات بينها

واكد الرئيس أية الله رئيسي، خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية كوبا لدى طهران "ألبرتو غونزاليس كاسالس"، على ضرورة تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، من ضمنها القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية بما يخدم مصالح البلدين.

وأضاف الرئيس الايراني أن العقوبات والتهديدات أصبحت أدوات جديدة بيد الديكتاتورية وفي مثل هذه الحالة من الضروري أن تتخذ الدول المستقلة خطوات لتحييد العقوبات باستخدام امكانياتها وتلبية احتياجات بعضها البعض.

ولفت إلى مبادئ الثورات وحركات التحرير في أنحاء مختلفة من العالم مؤكدا اننا ندعم مقاومة الشعوب ضد الظلم، وبناء على ذلك فإن تعزيز العلاقات مع الدول التي تسير على طريق النضال ضد الهيمنة هو أحد السياسات النهائية لإيران.

من جانبه قال سفير كوبا الجديد ان طهران وهافانا تربطهما علاقة سياسية أخوية وقوية وتحرص كوبا على ارتقاء علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

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