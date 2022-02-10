اجتماع في فيينا بين رؤساء وفود ايران والاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث

وجاء اجتماع مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري كني مع رؤساء وفود الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث في اطار المشاورات الجارية ضمن الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران.

وكانت هذه الجولة من المفاوضات وهي اطولها قد انطلقت يوم 27 كانون الاول /ديسمبر 2021 وتخللها بعض التوقف بطلب من الوفود المشاركة للعودة الى عواصمها من اجل التشاور.

ويعكف المشاركون هذه الايام على صياغة مسودة الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.

وتؤكد غالبية الوفود بان المفاوضات ورغم تعقيدات بعض القضايا فيها الا انها ماضية الى الامام قدما.

وتزامنا مع مواصلة المفاوضات تقوم وسائل الاعلام الغربية وفق جدول اعمال ممنهج بتوفير الاجواء للوفود الغربية وفرض الضغوط على الوفد الايراني المفاوض.

انتهى ** 2342