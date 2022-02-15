١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84651835
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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 167 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 167 وفاة جديدة بكورونا

طهران / 15 شباط/فبراير/ارنا- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 167حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 134 الف و 53 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 25 الفا و34 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و 602 الف  55 اشخاص.

وأضافت أن 3 الاف و 489 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 515 الفا و 42 شخصا لغاية الآن.

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