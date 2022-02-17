التعاون المشترك بين إيران وقطر في سوق الغاز العالمي

في إشارة إلى قمة الدول المصدرة للغاز التي ستعقد الأسبوع المقبل في قطر، أضاف المصدر المطلع في وزارة النفط اليوم الخميس في مقابلة مع مراسل إرنا : أن وزير النفط الإيراني سيلتقي نظيره القطري على هامش القمة.

وتابع المصدر قائلا: ان المحادثات بين وزيري نفط إيران وقطر ستتركز أكثر على الأسواق العالمية وتجارة الغاز.

وأكد المصدر : أن مبادلة الغاز (SWAP) ستعتبر أيضا أحد محاور المفاوضات.

وأشار إلى أنه في هذه المحادثات، سيتم التأكيد على المواقف المشتركة في مجال تجارة الغاز والأسواق العالمية، وقال: كما ستناقش إيران وقطر إنشاء شركات معرفية مشتركة في مجال النفط والطاقة.

وتابع المصدر المطلع قائلا: أن تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة حقل بارس الجنوبي بين إيران وقطر هو موضوع آخر سيناقش خلال اجتماع وزيري النفط الإيراني والقطري.

وقال إن التركيز المحتمل الآخر للمحادثات هو تدريب القوى العاملة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية من إيران إلى قطر.

ويضمّ منتدى الدول المصدّرة للغاز 11 دولة تتمتع بالعضوية الكاملة و7 دول لديها صفة عضو مراقب. ويؤكّد المنتدى أنّ هذه الدول مجتمعة تمثّل 70 بالمئة من احتياطي الغاز المؤكّد في العالم و51 بالمئة من الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.

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