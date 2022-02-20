سفیر الیابان لدى ايران: الاستثمار في بتروکیمیاویات هرمزكان جذاب جدا للشركات اليايانية

واشار كازوتوشي خلال لقائه مع محافظ هرمزكان مهدي دوستي في بندرعباس مساء الأحد إلى الإمكانات الكبيرة للمحافظة وقال: ان الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية والبتروكيماويات والصلب في هرمزكان أمر جذاب جدا بالنسبة للشركات اليابانية، لذلك نحاول ارساء تعاون جيد وفقًا للشروط المناسبة لهذه المحافظة.

واضاف: ان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تعاونت في مجال تنمية السياحة وحماية البيئة البحرية في هرمزكان ، وسنواصل هذه الإجراءات.

واشار الى إنه خلال زيارته إلى هرمزكان ، تعرف على القدرات السياحية والصناعية العالية لهذه المحافظة وقال: نأمل أن تتطور العلاقات الاقتصادية لليابان مع محافظة هرمزكان بشكل كبير بانتهاء المحادثات النووية ورفع الحظر.

وذكر السفير الياباني في طهران انه خلال جولته في هرمزكان ، قام بدراسة القدرات الاقتصادية لهذه المحافظة ، وخلال زيارته لميناء "الشهيد رجائي" في بندرعباس ، أدرك أن هذا الميناء مهيأ جيدًا لمزيد من النشاط الاقتصادي.

وأشار كازوتوشي إلى موقع هرمزكان بجوار الخليج الفارسي كمنطقة بحرية مهمة للغاية وأضاف: في مجال الشحن ، يمكن ايجاد المزيد من العلاقات بين إيران واليابان عبر محافظة هرمزكان.

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