٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٨:٥١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84667561
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انطلاق المسابقة الدولية للقرآن الكريم في طهران

انطلاق المسابقة الدولية للقرآن الكريم في طهران

طهران / 1اذار/ مارس / ارنا– بدأت المسابقة الدولية للقرآن الكريم فی نسختها الثامنة والثلاثون بمشاركة 62 ممثلا من 29 دولة في طهران.

وانطلقت المسابقة الدولية للقرآن الكريم، اليوم الثلاثاء، بقاعة أنديشه فی مركز الفكر والفن الاسلامی بطهران.

ويتنافس في قسم الكبار وفي فرع الحفظ "عبد الخالق إبراهيمي" من أفغانستان، و"هيثم صفر أحمد" من كينيا، وفي فرع التلاوة "غلام مصطفى الأشرفي" من أستراليا، و"إلهام محمد الدين" من إندونيسيا، و"عمر أبو حافظ" من سوريا و"بلال عبد الله علي" من اليمن.

ويتنافس في قسم الطلاب "علي طه لطيفي" من ألمانيا في فرع القراءة و "محمد رضا جعفربور" من إيران و"عبد العزيز نور" من بروناي في فرع الحفظ.

ويشارك في قسم المكفوفين "شرف الدين علمي" من الجزائر في فرع الحفظ.

انتهى** 3276

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