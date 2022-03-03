ولي العهد السعودي : إيران جارتنا للأبد

وأضاف بن سلمان في تصريح بثه التلفزيون السعودي : من الأفضل أن نحل الأمور ونبحث عن سبل لنتمكن من التعايش مع إيران.
وتابع : إن المملكة أجرت مناقشات مع إيران خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ على حد قوله .
انتهى** ح ع
طهران / 3 اذار / ارس / ارنا - قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" : إن دولة إيران جارة للأبد وليس بإمكاننا التخلص منها وليس بإمكانها التخلص منا.
وأضاف بن سلمان في تصريح بثه التلفزيون السعودي : من الأفضل أن نحل الأمور ونبحث عن سبل لنتمكن من التعايش مع إيران.
وتابع : إن المملكة أجرت مناقشات مع إيران خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ على حد قوله .
انتهى** ح ع
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