ولي العهد السعودي : إيران جارتنا للأبد

وأضاف بن سلمان في تصريح بثه التلفزيون السعودي : من الأفضل أن نحل الأمور ونبحث عن سبل لنتمكن من التعايش مع إيران.

وتابع : إن المملكة أجرت مناقشات مع إيران خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ على حد قوله .

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