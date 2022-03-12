صادرات إيران إلى دول منظمة شنغهاي تشهد نموا بنسبة 41 بالمائة

وقال روح اله لطيفي،الیوم السبت أن حجم الصادرات الإيرانية لدول منظمة شنغهاي للتعاون ، بلغ 40 مليونا و642 ألفا و 272 طنا من البضائع بقيمة 18 مليارا و295 مليونا و 637 ألفا و304 دولارات،لیشهد نموا بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واضاف ان الحجم الأكبر من كمية صادرات إيران كانت للصين بـ 12 مليار و634 مليون دولارا، وأقل الصادرات كانت إلى منغوليا والتي بلغت 483 الف دولار.

وأشار الی أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية مع دول المنظمة بلغ 48 مليونا و 903 الاف و 123 طنا من البضائع بقيمة 32 مليارا و 712 مليونا و 233 ألفا و 273 دولارا وسجل نموا بنسبة 31 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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