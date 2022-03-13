١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٧:٢٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84682726
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مسؤول برلماني : القضايا الفنية للمفاوضات باتت محلولة لكن الجانب السياسي لايزال قائما

مسؤول برلماني : القضايا الفنية للمفاوضات باتت محلولة لكن الجانب السياسي لايزال قائما

طهران / 13 اذار / مارس / ارنا – قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "محمد عباس زادة مشكيني" : ان القضايا الفنية المتعلقة بالمفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 "، باتت محلولة سوى الجانب السياسي الذي لا يزال قائما.

واشار "مشكيني" الى اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية ، اليوم الاحد؛ مبينا انه ناقش مختلف السناريوهات المتعلقة بمفاوضات فيينا (مع التركيز على الغاء الحظر).

واعتبر المسؤول البرلماني، "توقف المفاوضات النووية، "امرا طبيعيا"، وذلك في ضوء عودة المفاوضين الى عواصم بلدانهم لاتخاذ "القرارات السياسية" اللازمة.

وفيما لفت بان "القرارات السياسية"، تشكل المحطة الاخيرة للمفاوضات النووية، صرح "مشكيني" انه لو اظهر الغربيون حسن النوايا ومواقف حاسمة، عنده سيتم التوصل الى اتفاق جيد؛ وفي حال عدم حصول ذلك فإن الجمهورية الاسلامية لن تخضع لاتفاق سيئ".   

انتهى ** ح ع

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