مساعدة الرئيس الايراني تقترح لتركيا التعاون المشترك في مجال شؤون المرأة

وجرى اللقاء على هامش الدورة السادسة والستين لاجتماع لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (CSW) ورحبت خلاله الوزيرة التركية يانيك باقتراح الدكتورة خزعلي.

وأشارت الدكتورة خزعلي إلى القواسم الدينية والثقافية والاجتماعية المشتركة بين البلدين وشددت على ضرورة تعزيز التقارب.

وأضافت، اتخذت إيران تدابير مناسبة في مجال تمكين المرأة، ولا سيما ربات البيوت والنساء الإيرانيات في المجالات السياسية والعلمية والطبية والرياضية حاضرة بشكل فعال في المجتمع.

وأشارت إلى إنجازات المرأة الإيرانية في مجالات الرياضة والعلوم وحصولها على ميداليات ذهبية في مختلف المسابقات وأعربت عن أمله في أن تتعاون إيران وتركيا في جميع المجالات.

واقترحت إقامة مسابقات رياضية ومشاريع علمية مشتركة بين إيرانيات وتركيات.

ومن جانبها عبرت ديريا يانيك عن ارتياحها لوجود المرأة الإيرانية في مختلف قطاعات المجتمع، مشيرة إلى نشاط المرأة في بلادها في مختلف المجالات.

والتقت الدكتورة خزعلي ايضا على هامش هذا الاجتماع برئيسة اللجنة الوطنية الكازاخستانية للمرأة والأسرة والسياسة الديموغرافية.

وأشارت الدكتورة خزعلي إلى خطط إيران وإجراءاتها في مجال تمكين المرأة، وخاصة النساء المعيلات لأسرهن، وأعلنت عن بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان حقوق الأطفال لا سيما إجراءات عمالة الأطفال.

ومن جانبها لفت الجانب الكازاخستاني الى موقف إيران وخبراتها في مجال دعم المرأة والأسرة، ورحبت بمشاركة هذه التجارب.

وانعقد اجتماع لجنة المراة الدولية السادس والستين، يوم الاثنين في مقر الامم المتحدة في نيويورك بعد توقف استمر عامين بسبب انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وسيستمر هذا الاجتماع حتى 25 اذار /مارس الجاري، وحضره كبار المسؤولين المعنيين بمجال المرأة من مختلف دول العالم.

انتهى**3276